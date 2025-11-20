Agolada cierra el domingo el acopio de plásticos de ensilado para su reciclaje
REDACCIÓN
Agolada
Agolada cierra este domingo el plazo para depositar plásticos agrícolas en los enclaves habilitados en las parroquias para su posterior retiradas durante los días 24 y 25. Los puntos de acopio son en los campos de la fiesta salvo en Ventosa, donde podrán dejarse en el campo de fútbol; en Basadre (junto a la iglesia); en Ramil (junto a la caseta); en Ponte Arcediago (al lado de la Casa de Milucho); en Vilariño y Esperante (al lado del crucero de A Lagoa) y en Merlín (junto al teleclub de Friúfe). Agolada obtuvo una ayuda de 11.227 euros para la implantación de recogida de biorresiduos; 7.920 para el reciclado de textil; 10.120 para compostaje y 5.400 para aceite de cocina usado.
