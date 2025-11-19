Vecinos de Lalín se unen a la búsqueda de Clotilde Teixeira
Los voluntarios peinan la zona Feás y Lagazós
Una veintena de lalinenses se sumaron este miércoles por la mañana al operativo de búsqueda Clotilde Teixeira de Sá, la vecina de 53 años desparecida el lunes de su domicilio de la calle Areal. Bajo la coordinación de Emerxencias Lalín, vecinos y voluntarios de Protección Civil se concentraron en las inmediaciones del CEIP Manuel Rivero, desde donde a las 12.00 horas salieron en dirección Feás o Lagazós. La búsqueda, tanto por pistas como por fincas y zonas de monte, pretendía peinar bosques de castaños por si la desaparecida pudo haber ido a recoger este fruto otoñal. Otras personas, entre ellos empleados municipales o ediles del grupo de gobierno, se desplazaron hasta el núcleo urbano, mientras que agentes de la Guardia Civil volaron drones en la zona del auditorio municipal o del antiguo campo de tiro.
Entre las personas que se unieron a esta búsqueda está una hermana de la desaparecida y una sobrina.
