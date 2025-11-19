Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sube la cotización de lechones en la Central

Las mesas de precios de la Central Agropecuaria de Galicia marcan una subida de 3 euros en el precio de los lechones, que llega a los 53 en el de procedencia única y a los 48 en el de varias procedencias. La entidad mantiene hasta finales de mes la suspensión del mercado de ganado por la dermatosis nodular.

