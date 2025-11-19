Silleda tendrá un aparcamiento en la rúa Carballeira do Chousiño

El Concello de Silleda habilitará una nueva bolsa de estacionamiento en la calle Carballeira do Chousiño, una vez acordada con la propiedad su cesión a través de un contrato de comodato. Este solar, dispondrá de plazas para unos 16 vehículos y será el primero de los aparcamientos que complementarán las obras de mejora de la Avenida do Parque. De hecho, está situado en la zona de la calle Santa Eulalia, en obras desde el lunes. Su funcionamiento será compartido para dar servicio al colegio María Inmaculada, al velatorio y a la propia zona en obras, contribuyendo así a «minimizar las molestias» y a «manter unha mobilidade fluída», indican desde el ayuntamiento.

Para la cesión del terreno se acordaron las mismas condiciones que en el resto de solares habilitados como aparcamientos municipales, incluída la bonificación del IBI a los propietarios. Al amparo del acuerdo, el Concello procederá a la demolición del cierre existente hacia la calle y a la instalación de bolardos de protección, con el objetivo de evitar que los vehículos invadan la acera una vez estacionados. Durante la ejecución de los trabajos, el solar será utilizado como punto de acopio de materiales y restos de la obra, que posteriormente serán triturados y tratados.

Disposición de la familia

Empezará a funcionar una vez finalizado su acondicionamiento. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, agradece expresamente la disposición de esta familia, que se dirigió al Concello para ofrecer el terreno. «Este gesto pone de manifiesto que estamos construyendo una Silleda mejor entre todas y todos, sumando esfuerzos y colaborando para que las obras avancen y para mejorar el día a día de la ciudadanía», declara.

Con esta cesión, son cinco los solares conveniados –cuatro en Silleda y uno en A Bandeira– que el Concello transforma en aparcamiento, dentro de una estrategia más amplia para reforzar las bolsas destinadas a tal fin en ambos cascos urbanos. Estas actuaciones contribuyen a las políticas de movilidad sostenible impulsadas por el gobierno local, facilitan la ordenación del tráfico, mejoran los desplazamientos y brindan alternativas de aparcamiento tanto a residentes como a visitantes.