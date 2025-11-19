El rugby base gallego se concentra en Lalín

El Club Rugby Coreti Lalín, en colaboración con la Federación Gallega de Rugby, organiza la segunda Concentración de Escuelas de la temporada 2025/2026, una actividad que tendrá lugar el próximo sábado en el estadio Manuel Anxo Cortizo. La capital dezana se convertirá de este modo y una vez más en el epicentro del rugby gallego en edad escolar.

Para esta Concentración de Escuelas está confirmada la participación de 300 jóvenes jugadores de categorías mixtas M6, M8, M10 y M12 de 14 clubes gallegos: CRAT A Coruña, Vigo RC, Muralla RC, Mareantes RCP, Pontevedra RC, CD Zalaeta, Campus Ourense, CR Fendetestas, Santiago RC, Ingleses RC, Astérix Viveiro, CR Ferrol, Capones Vilalba y el anfitrión CR Coreti Lalín.

La jornada rugbística dará comienzo a las 10.30 horas y entre las distintas categorías se jugarán un total de 58 partidos. En las categorías M6 y M8 se disputará bajo la modalidad de rugby «tocado +2 « y en las categorías M10 y M12 «Rugby Contacto». Para ello, los dos campos del Cortizo se dividirán en nueve. Uno para categoría M6, dos para M8, tres para M10 y otros tres para la M12. La previsión es que el final sea en torno a las 14.00 con la posterior celebración del tradicional tercer tiempo y la entrega de detalles.

En este tipo de concentraciones no se computan los resultados ni hay clasificaciones. Por lo tanto los vencedores de la jornada serán la amistad, el compañerismo, el respeto, la integridad, la solidaridad, la pasión y la disciplina.

Desde el club agradecen el apoyo continuo del Concello de Lalín para poder llevar a cabo un evento de tal calibre. Así como el de las demás instituciones. También agradecieron la colaboración de patrocinadores y de los colaboradores que ayudarán a que el club y Lalín puedan estar una vez más a la altura: Carrefour Lalín, CC Pontiñas Gadis, Queixos Hoxe, Embutidos Lalinense, Panadería Fernando, Eventos Vodevil y Carpas Deza. Especial mención para el cuerpo técnico y a toda la familia abellona por su labor incansable.