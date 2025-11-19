Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión para impulsar una recogida de basuras de carácter supramunicipal

Imagen de la reunión de ayer en Caldas.

REDACCIÓN

A Estrada

Representantes de los Concellos vecinos de A Estrada, Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Portas, Barro y Campo Lameiro mantuvieron en la mañana de ayer una reunión en la Casa Consistorial caldense para sentar las bases que sirvan para poder impulsar un servicio de recogida y tratamiento de la basura de carácter supramunicipal. En este encuentro, acordaron elaborar un estudio que permita detallar las fórmulas más adecuadas a la hora de economizar y reducir los costes de la prestación. Los asistentes acordaron ponerse en contacto con la Diputación de Pontevedra, con la intención de conseguir su colaboración a la hora de impulsar dicho estudio. El objetivo es trabajar de forma conjunta, con el fin de garantizar y consolidar una reducción de los precios manteniendo la calidad.

