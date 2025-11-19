Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puesto de comunicación en Servizos Sociais

La Diputación concede a Rodeiro una ayuda de 14.400 euros, dentro del programa +Emprega nos Concellos. La junta de gobierno local del 14 de este mes publica las bases, el tribunal y los baremos para cubrir un puesto de técnico de comunicación, durante un año, adscrito a Servizos Sociais.

