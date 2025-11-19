El PSOE pide seguir adscritos al Imelga de Santiago

El PSOE de A Estrada ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que expresa su rechazo al anteproyecto que modifica el Decreto 119/2005 y cambia la adscripción de varios municipios al Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA). La propuesta de la Dirección Xeral de Xustiza prevé que A Estrada, Forcarei, Silleda, Lalín, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón pasen a depender de la subdelegación de Pontevedra en lugar de la de Santiago.

Según el PSOE estradense, este cambio incrementará de forma significativa los desplazamientos: una media de 28 kilómetros más y 27 minutos adicionales para realizar gestiones relacionadas con asistencia forense, autopsias, recogida de pertenencias de fallecidos o periciales en casos de violencia de género. También afectará a los servicios funerarios, que asumirán mayores costes. El grupo advierte de que Pontevedra sumaría 63.000 habitantes más sin refuerzo de personal. Por ello,también solicita reforzar las plantillas de las diferentes delegaciones.