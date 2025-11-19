El PSOE de Forcarei denuncia impagos por 172.000 euros a la concesionaria del SAF

El Grupo Municipal Socialista de Forcarei denunció la «insuficiente» partida destinada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en el presupuesto municipal de 2025, aprobado el 29 de agosto por el gobierno local formado por PP y la edil no adscrito, Rafael Fiestras. Según el PSOE, de los 525.000 euros necesarios para garantizar el servicio, el gobierno solo consignó 272.000 euros, lo que califican como «un presupuesto nefasto», ya modificado en tres ocasiones y que ha obligado a celebrar cinco plenos extraordinarios.

Los socialistas acusan a la alcaldesa, Belén Cachafeiro, de «poner en riesgo» el SAF recuperado en 2019 por Verónica Pichel, tras haber sido previamente «desmantelado» durante el mandato anterior de Cachafeiro. Asimsimo, señalan que la regidora acumula cuatro meses sin abonar las facturas a la empresa concesionaria, a la que, según sus cálculos, el Concello adeuda ya 172.000 euros.

El PSOE alerta además de la intención del gobierno de licitar de nuevo un servicio que –aseguran– funciona correctamente, lo que podría generar inestabilidad y afectar directamente a las personas mayores usuarias del SAF.