El primer jefe de Neurología del Hospital Xeral de Santiago, con la bata 50 años después

A menos de un mes para que cumpla los 83 años, el que fuera primer jefe del Servicio de Neurología del entonces Hospital Xeral de Santiago sigue aún hoy atendiendo a pacientes en su consulta privada. Manuel Noya asegura que continuará la tarea mientras pueda ser útil «porque me debo a mis enfermos y porque la práctica de la medicina para mí es algo esencial», pero también porque le permite continuar manteniendo una estrecha relación con una especialidad que define como «compleja, pero apasionante», y sobre la que sigue profundizando, «estudiando continuamente los avances y viendo con agrado cómo enfermedades antes incurables y progresivas, hoy son perfectamente tratables y controlables».

Hace ya más de medio siglo desde aquel junio de 1975 en el que empezó a construir los primeros cimientos junto a Manuela Lama de un servicio reconocido a nivel estatal y que cuenta con tres unidades CSUR, las de párkinson, esclerosis múltiple y epilepsia; así como con una unidad con acreditación europea, la de ictus, y una de referencia a nivel autonómico, en ELA, y del que no puede más que sentirse «muy orgulloso».

Conmemoración

En conversación con EL CORREO GALLEGO con motivo de la reciente conmemoración de estos 50 años de historia, asegura que no puede más que sentirse «muy orgulloso» de un servicio en el que ha visto crecer y desarrollarse a sus hijos e incluso «nietos» profesionales, y que ha ido teniendo «cada vez mayor capacidad, desarrollo de conocimientos y tecnológico», si bien «si de algo estoy especialmente orgulloso es de que siempre ha sido un referente en cuanto a la docencia de la especialidad».

Fotografía de familia de profesionales que han pertenecido o integran en la actualidad el Servicio de Neurología del CHUS / Cedida

Recuerda que en Neurología de Santiago se han formado un centenar de profesionales, gracias a «una capacidad humana extraordinaria, y tengo también la satisfacción de poder decir que en algún tiempo todos los miembros de Neurología eran doctores en medicina, lo que quiere decir que su capacidad investigadora y docente está más que acreditada».

No olvida tampoco el papel fundamental en esta consolidación del «conjunto de profesionales que lo forman, no solo los médicos, sino también enfermería e incluso personal auxiliar administrativo, muy importante para el manejo de los enfermos».

El servicio, "en buenas manos"

Jubilado del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago desde hace una década, considera que el servicio «está en muy buenas manos con el profesor Jesús Prieto, y se está desarrollando de una manera asombrosa con nuevas tecnologías que en algunos casos permiten realizar aquí procedimientos quirúrgicos únicos en España, en enfermedades como el párkinson o la epilepsia refractaria con tratamientos con HIFU» que en los setenta eran impensables.

Interrogado sobre los cambios más relevantes experimentados en una especialidad por la que siente auténtica vocación porque «el cerebro es apasionante, en él está la memoria, la emoción, los mecanismos de la conducta, de satisfacción y penalización», admite que cuando él comenzó «se decía que el neurólogo diagnosticaba muy bien, pero estaba muy desarmado en cuanto al tratamiento, y afortunadamente eso ha cambiado radicalmente». Y lo ha hecho porque se han ido incorporando una serie de métodos complementarios de diagnóstico «realmente impresionantes, y yo he tenido la fortuna, por edad, de asistir al desarrollo del TAC, de la resonancia magnética y más recientemente del PET; pero hace 50 años aparte del examen físico solo existía la punción lumbar y después el electroencefalograma o pruebas invasivas de gran riesgo, muy peligrosas».

Menos principios activos

Una revolución en cuanto a la precisión en el diagnóstico, pero también en el tratamiento porque, como explica Manuel Noya, «entonces las medicinas se reducían a muy poquitos principios activos que podían influir en las enfermedades del sistema nervioso, y hoy en cambio tenemos una medicación muy específica para dolencias degenerativas como el párkinson, podemos tratar manifestaciones de la demencia o la epilepsia, o abordar las migrañas y su prevención», y añade que las pruebas genéticas representan «un avance extraordinario que ha beneficiado al diagnóstico de muchas enfermedades neurológicas porque los síntomas son muy parecidos, pero la prueba genética ofrece un diagnóstico absolutamente preciso».

Historia viva de la neurología en Galicia y España, destaca que Santiago contribuyó a abrir la especialidad a la influencia británica en un momento en el que estaba más familiarizada con la francesa, «habiéndose formado muchos médicos del servicio en rotaciones prolongadas en el Queen Square Institute of Neurology de la University College de Londres» después de haber asistido él mismo a sesiones clínicas con la doctora Marcia Wilkinson sobre cefaleas y migrañas.

Entre los apoyos con los que contó junto a la doctora Manuela Lema para la creación del servicio de una especialidad que nacía de la Medicina interna, destaca el peso importante de Neurocirugía con Francisco Reyes Oliveros y de Neurofisiología con Gustavo Docampo, además del papel de «José Manuel Romay Beccaría para el desarrollo de la especialidad en sus épocas iniciales».