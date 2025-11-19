Presentación del libro y exposición de Josefina Campaña

Josefina Campaña, responsable de la firma y escuela Ondas do mar, presentá en A Estrada su libro «De niña artesana a mujer». Será el próximo fin de semana en la Sala Abanca. Para la ocasión se abrirá una exposición de piezas de Encaixe de Camariñas y habrá demostración en directo de sus alumnas. Además, se podrán adquirir ejemplares de su libro. Los primeros vendidos se llevarán un regalo. La muestra estará abierta el sábado de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El domingo será en horario de mañana, de 11.00 a 15.00 horas. «De niña artesana a mujer» es un emotivo testimonio de superación personal contado en primera persona por Josefina Campaña.