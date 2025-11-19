A la memoria del Dr. Serafín Pazo Carracedo

Querido Serafín, me cuesta escribirte en pasado. Tu nombre sigue resonando con la misma fuerza con la que impartías tus clases, con la que mirabas el mundo y desentrañabas sus secretos. Fuiste –y seguirás siendo– un hombre luminoso, de ciencia y conciencia, de mente clara y corazón generoso.

Tu sabiduría no se quedó en los libros ni en los laboratorios: se extendió en gestos, palabras y silencios que enseñaban más que cualquier fórmula. Eras el equilibrio perfecto entre la razón y el alma, entre el rigor del conocimiento y la ternura del ser. Hoy el silencio de tu partida se siente, hasta en el hondón de mi alma. Porque tu legado no se borra: queda en tus alumnos, en tus lectores, en tus compañeros, en tus amigos… y en todos los que aprendimos de ti que el verdadero saber se mide por la luz que dejas en los demás.

Gracias, Maestro. Gracias, amigo. Descansa donde la luz no se apaga. Con profundo cariño.