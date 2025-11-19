La inteligencia artificial, presente en ExpoBus

La inteligencia artificial estará muy presnete en ExpoBus Iberia, que se celebra de jueves a sábado en la Feira Internacional de Galicia, en Silleda. Una jornada técnica analizará, el viernes 21 a las 10.30 horas, sus retos en el transporte público de viajeros. La inscripción es gratuita, si bien debe realizarse previamente en el correo redaccion@carrilbus.com.

Carlos Acha, director de Innovación y Tecnología de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, principal operador de buses urbanos de España, hablará sobre «el impacto transformador de la IA en el transporte de personas» y de las dificultades nuevas que afrontan las empresas, como la seguridad de los datos, la necesidad de expertos para interpretarlos o las complicaciones que puede generar esta tecnología tan sensible.

Salo Taboada, business development España de Nemi Mobility Solutions hablará sobre la movilidad personalizada gracias a la IA y las tecnologías avanzadas para lograr un transporte a la medida de las necesidades reales de la población.

Y José Francisco Martín, CEO de Busmatick, hablará de las claves que definen el futuro del pago en el transporte público; explicará como los tradicionales sistemas soportados en tarjetas (CBT, Card Based Ticketing) dejan paso a modelos basados en cuenta (ABT, Acount Based Ticketing), donde nuestros datos están en una nube a la que tiene acceso la autoridad de transporte.