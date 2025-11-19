La generación de residuos orgánicos solo se redujo en 31 toneladas en el último año

A las puertas de 2026, solo Silleda ha implantado el sistema de recogida de biorresiduos mientras los demás concellos de las comarcas están en proceso todavía. En el conocido como contenedor marrón deben depositarse solo desechos orgánicos y no otros desperdicios como pañales, papel y cartón manchado de grasas, bombillas, loza rota, bolígrafos o juguetes de plástico que antes de la entrada en vigor de la normativa iban al colector verde. En lo que técnicamente se denomina bolsa negra los nueve ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes entregaron a Sogama el año pasado 21.347 toneladas, solo 31 menos que durante el ejercicio anterior.

Buena parte de esos desechos, que además suponen un peso importante sobre el volumen absoluto de basura, deben depositarse en el contenedor marrón, lo que debería moderar la producción de desperdicios. Si observamos los datos oficiales de Sogama del último lustro el colector verde se llenó cada vez más y solo en 2019 bajó de las 21.000 toneladas [20.661] cuestión que indica la necesidad de un cambio de hábitos entre la ciudadanía. Ya con el aviso de la necesidad de implantar el sistema de recogida de biorresiduos desde el 31 de diciembre de 2023, la generación de desperdicios que completan la bolsa negra no se redujo a unos niveles relevantes y en todo caso por debajo de la media provincial. Es más, concellos como Lalín, Vila de Cruces, Rodeiro y Agolada enviaron el año pasado a las plantas de tratamiento más toneladas que el anterior.

Las 21.347 toneladas contabilizadas en 2024 suponen una media por habitante de 311 kilogramos diarios. Lalín se mantiene como el territorio que más basura produjo, con 6.276 toneladas anuales, que son 103 más en doce meses. Silleda fue capaz de recortar su volumen de desperdicios del colector verde en 105 toneladas, quedando en 2.929. Esta circunstancia no se reprodujo en ayuntamientos como Rodeiro y Agolada. En el término municipal de Camba se generaron 770 toneladas, diez más en un año, mientras que en el otro concello dezano las 717 toneladas fueron una menos. Dozón, que partía en 2023 con una producción de basura de 214 toneladas, bajó hasta las 207. Los datos oficiales indican que el volumen de basura del colector más común se mantuvo, con 6.160 toneladas, mientras que en los dos ayuntamientos de Terra de Montes se registró una contención en estos depósitos y Forcarei pasó de 1.035 toneladas a 1.014; mientras que en Cerdedo-Cotobade el balance fue de 1.572 toneladas, que son 54 menos.

La producción de desechos, siempre de bolsa negra, por habitante y año en los nueve municipios de las comarcas es la siguiente: Lalín (309 kilogramos), Silleda (330), Vila de Cruces (338), Rodeiro (343), Agolada (314), Dozón (209), A Estrada (306), Forcarei (324) y el promedio en Cerdedo-Cotobade se situó en 275 kilos. Lalín, con más de 17 toneladas diarias, es el concello que más desechos produjo el año pasado.

Lalín inicia en el rural su campaña sobre biorresiduos

El Concello de Lalín activó la campaña medioambiental en el rural bajo el lema Eu son do Marrón para mejorar e incrementar el compostaje de residuos orgánicos. Esta iniciativa tiene como objetivo principal fomentar la correcta separación de los residuos orgánicos y promover el uso del compostaje doméstico entre el vecindario del rural.Para acercar esta información a la ciudadanía, se organizaron charlas informativas que se desarrollarán en distintos locales sociales y auditorios de las parroquias cabeceras de las áreas parroquiales. Durante estas jornadas, además de recibir formación sobre el reciclaje de biorresiduos, los asistentes tendrán la oportunidad de recoger su compostero de manera gratuita hasta completar los 500 con los que cuenta esta campaña. Las charlas comienzan hoy en los centros sociales de Filgueira (18.00 horas) y Prado (20.00. El viernes serán en Muimenta (18.00) y Goiás (20.00), mientras que los días 25 y 26 recalarán (con los mismos horarios) en Donramiro y Cercio y Botos y Vilatuxe. Para más información o solicitudes de composteros, los que no puedan asistir a las charlas pueden dirigirse al Departamento de Medio Ambiente, que dirige Raquel Lorenzo, llamar al teléfono 986 78 70 60 o escribir al correo electrónico xosemanuel.mendez@lalin.gal.