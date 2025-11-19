El equipo que juega a favor de la historia

«Hubo temporadas en las que llegamos a tener 31 jugadoras y tuvimos que hacer dos equipos. En otras sin embargo solo había ocho jugadoras. A pesar de eso, siempre seguimos adelante y sacamos el equipo. Este año tenemos 17, que no está nada mal», afirma José Manuel Calviño al recordar el camino del Unión Deportiva A Estrada femenino hasta su decimocuarta temporada. Puede parecer un camino corto para un club pero supone todo un logro teniendo en cuenta el poco recorrido que tuvieron en el municipio todos los proyectos de fútbol femenino.

El conjunto de fútbol sala nació en el año 2012 y siempre estuvo a la sombra de otros grandes proyectos de fútbol sala femenino en la zona como los del Reale Seguros A Estrada, el Estradense y el A Estrada Futsal, que sin embargo fueron muriendo por el camino. En el mismo sentido cabría recordar al Atlético A Estrada, de fútbol, que duró dos temporadas, o el equipo creado por la Escola Estrada de Fútbol Base.

Estas idas y venidas han marcado, salvo contadas excepciones, el camino de los equipos femeninos en las comarcas, una inestabilidad que da valor a los 14 años del UD A Estrada, un club que, a pesar de atravesar momentos complicados por la falta de jugadoras, nunca tiró la toalla. «Somos una familia. En realidad, son las propias jugadoras las que tiran del carro. A veces te dan ganas de matarlas pero da gusto ver cómo se preocupan por todo esto después de tantos años», explica Calviño.

El UD A Estrada nació del extinto equipo de fútbol sala Mesón Río Ulla, donde Calviño era entrenador. «Cuando falleció el presidente, no hubo un relevo y el club se deshizo. Como había muchas jugadoras de A Estrada decidimos hablar con el Concello y crear un equipo aquí. Tuvimos que empezar de cero», recuerda el hombre que se convirtió de pronto en entrenador-presidente.

Ese nuevo club contaba con equipo sénior y también con alevines y cadetes, jóvenes jugadoras que con 13 años ya daban el salto al primer equipo cuando escaseaban los efectivos. Eso hace que, a día de hoy, el UD A Estrada cuente con un grupo de ocho jugadoras que lleva en el equipo desde sus comienzos. Es el caso de Rocío, la capitana, que ya estaba en el Río Ulla y que ahora solo tiene 24 años. Junto a ella otras como Meri, Eva, Sandra, Yei, Laura, Carla y Nerea. Esa columna vertebral se ha reforzado esta temporada con varias jugadoras veteranas como Vanessa o Cris que está peleando en la zona media de Primera Futgal.

Calviño recuerda que el UD A Estrada vivió grandes momentos, con numerosas fichas y dando incluso el salto al fútbol 7 y al fútbol 11. Además, incorporaron también secciones masculinas. Ahora miran al futuro con la intención de seguir escribiendo su historia.