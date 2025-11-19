Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elena Ferro visita el Nosa Señora das Dores

La artesana durante la actividad en el centro, ayer.

El CEIP Nosa Señora das Dores celebró ayer una jornada dedicada a los oficios tradicionais con la visita de la zoqueira de Merza, Elena Ferro, dentro del programa «Artesanía na escola» impulsado por Artesanía de Galicia para este curso, y en el que participa todo el alumnado.

