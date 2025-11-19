Elecciones a la directiva de Venezolanos del Deza

La Asociación de Venezolanos del Deza convoca a sus socios a la asamblea general en la que se elegirá junta directiva para el mandato 2025-2027. El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 12 de diciembre a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 en segunda en el local del colectivo, en la calle Memorias dun neno labrego.