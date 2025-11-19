Donan 300 muñecas para un escaparate de las Aldeas de Nadal

El Concello Lalín recibió cerca de 300 muñecas, cedidas por los vecinos -en calidad de préstamo y en algunos casos como donación permanente-, para el te escaparate mágico de las Aldeas de Nadal As bonecas da túa infancia. Para la edil Karen Fernández Lamela esta cifra demuestra el alto grado de colaboración e implicación de las familias en la elaboración de la que es una de las propuestas estrella de esta edición de Aldeas de Nadal que, «como bien di o seu nome, busca ser unha viaxe no tempo, un reencontro coas lembranzas máis doces da nuestra infancia arredor dos agasallos de Nadal».

La colección excepcional de muñecas, con algunas piezas únicas, que estarán expuestas en el bajo de Brandido (que hace esquina entre las calles Pintor Laxeiro con Luis González Taboada), entre el 5 de diciembre y el 6 de enero

También se iniciarán los otros dos escaparates mágicos de esta edición: Miniaturas, una propuesta que recoge estampas del rural y tradiciones creada por la artista Teresa Arca Canda (en la calle Principal) y O bosque nevado, de un paisaje invernal que irá en Calvo Garra. Además, destacan los comerciantes que tomarán parte en los escaparates mágicos, con 43 diseños, decorando sus establecimientos con temática de cine. Y en la hostelería son 21 locales los que se suman al certamen de Fachadas Máxicas.