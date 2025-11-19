Donan 300 muñecas para un escaparate de las Aldeas de Nadal
El Concello Lalín recibió cerca de 300 muñecas, cedidas por los vecinos -en calidad de préstamo y en algunos casos como donación permanente-, para el te escaparate mágico de las Aldeas de Nadal As bonecas da túa infancia. Para la edil Karen Fernández Lamela esta cifra demuestra el alto grado de colaboración e implicación de las familias en la elaboración de la que es una de las propuestas estrella de esta edición de Aldeas de Nadal que, «como bien di o seu nome, busca ser unha viaxe no tempo, un reencontro coas lembranzas máis doces da nuestra infancia arredor dos agasallos de Nadal».
La colección excepcional de muñecas, con algunas piezas únicas, que estarán expuestas en el bajo de Brandido (que hace esquina entre las calles Pintor Laxeiro con Luis González Taboada), entre el 5 de diciembre y el 6 de enero
También se iniciarán los otros dos escaparates mágicos de esta edición: Miniaturas, una propuesta que recoge estampas del rural y tradiciones creada por la artista Teresa Arca Canda (en la calle Principal) y O bosque nevado, de un paisaje invernal que irá en Calvo Garra. Además, destacan los comerciantes que tomarán parte en los escaparates mágicos, con 43 diseños, decorando sus establecimientos con temática de cine. Y en la hostelería son 21 locales los que se suman al certamen de Fachadas Máxicas.
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Lalín estrena curas
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- La avanzadilla turística, inmune a la borrasca: «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla»