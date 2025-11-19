Donación de sangre en Lalín los días 28 y 29
Una unidad móvil del servicio autonómico de donación de sangre recalará en Lalín los próximos días 28 y 29. Los vecinos que lo deseen podrán acercarse a la Praza de Galicia el sábado 28 de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado el servicio estará operativo entre las 10.00 y las 14.30 horas.
