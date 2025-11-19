La Diputación mejorará la accesibilidad en la Vía de la Plata en A Bandeira

La Diputación aprobó el expediente para contratar las obra de mejora de la accesibilidad en la ruta jacobea de la Vía de la Plata a su paso por Silleda. La intervención cuenta con un presupuesto de 195.500 euros, que servirán para construir un sendero peatonal y mejorar el firme en un tramo de la carretera provincial EP-6511, que enlaza A Bandeira y Piñeiro, a su paso por el núcleo de A Bandeira.

El sendero se colocará en el margen derecho de la vía, entre la intersección con la N-525 y el punto kilométrico 0,167. Tendrá un ancho de 2,5 metros y su firme será de hormigón. Además, en el margen izquierdo se ejecutará un tramo de cuneta de seguridad. La obra va a completarse con fresado y extensión de la capa de rodadura, así como con la reposición del firme en las zonas de ampliación. El proyecto contempla otras actuaciones, como una red de recogida de aguas pluviales, la canalización de las redes de baja tensión y telefonía, la renovación de la red de alumbrado, la reposición de muros y la instalación de elementos de calmado de tráfico, amén de nueva señalización horizontal y vertical. Desde la Diputación, se indica que «o principal obxectivo desta actuación é acadar mellores condicións de seguridade e de mobilidade, cunha ruta atractiva para o tránsito peonil, así como reducir as emisións de dióxido de carbono a través da súa humanización». En la actualidad, esta carretera carece de aceras y presenta una visibilidad escasa.