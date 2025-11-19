El concierto de Santa Icía reúne a 70 músicos, con ocho debutantes

La Banda Municipal de A Estrada ofrece el sábado a las 20.00 en el Teatro Principal el concierto en honor a Santa Icía. Bajo la dirección del maestro Álvaro Varela estarán más de 70 músicos, entre ellos los debutantes Sara Ramos (flauta travesera), Carla Prado (clarinete), Celia Neira (clarinete), Tomás Portela (saxofón), Mauro Pena (trompa), Mateo Regueira (trompeta), Sara Neira (trombón), Rodrigo Regueira (percusión) y Ainoa Matalobos (percusión).