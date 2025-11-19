Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charlas sobre seguridad en Silleda y Forcarei

Charla de la Guardia Civil en el Centro dos Maiores de Silleda.

Charla de la Guardia Civil en el Centro dos Maiores de Silleda.

Efectivos de la Guardia Civil impartieron ayer en el Centro Social dos Maiores de Silleda una charla sobre seguridad orientada a este tramo de edad. Este miércoles, a las 11.00 horas, la residencia Virxe das Dores, de Forcarei acogerá una ponencia sobre la misma cuestión y tras las conferencias que se celebraron en e Centro Social del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents