Charlas sobre seguridad en Silleda y Forcarei
Efectivos de la Guardia Civil impartieron ayer en el Centro Social dos Maiores de Silleda una charla sobre seguridad orientada a este tramo de edad. Este miércoles, a las 11.00 horas, la residencia Virxe das Dores, de Forcarei acogerá una ponencia sobre la misma cuestión y tras las conferencias que se celebraron en e Centro Social del municipio.
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Lalín estrena curas
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- La avanzadilla turística, inmune a la borrasca: «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla»