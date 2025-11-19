Charlas sobre seguridad en Silleda y Forcarei

Efectivos de la Guardia Civil impartieron ayer en el Centro Social dos Maiores de Silleda una charla sobre seguridad orientada a este tramo de edad. Este miércoles, a las 11.00 horas, la residencia Virxe das Dores, de Forcarei acogerá una ponencia sobre la misma cuestión y tras las conferencias que se celebraron en e Centro Social del municipio.