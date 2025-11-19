Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cazadores de Rodeiro construirán dos biotopos

La Sociedade de Caza e Pesca de Rodeiro comunica al gobierno local su intención de construir dos biotopos para la recuperación del conejo en Vilameá y Barregallos, en las parroquias de Negrelos y de Carboentes. Dispone de 3.001 euros para esta intervención y de un mes de plazo para ejecutarla.

