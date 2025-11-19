Catering Valenciaga acompaña ao equipo de «Punto Nemo» no Grove
A empresa estradense atendeu as 70 persoas que traballan na serie española
REDACCIÓN
O Grupo Valenciaga Catering vén de rematar o seu traballo xunto ao equipo da serie de Prime Video, «Punto Nemo», que estes días gravou novas escenas da súa segunda tempada en San Vicente do Mar, no Grove. A empresa estradense atendeu durante catro semanas a un equipo de entre sesenta e setenta persoas ao día, incluídos actores tan recoñecidos no panorama nacional como Maxi Iglesias, Najwa Nimri, Alba Flores ou Óscar Jaenada. «Foron todos moi boa xente. Maxi Iglesias foi especialmente agradable, pero dende os actores ata os técnicos, foi un pracer traballar con eles,», resume o propietario.
A colaboración xurdiu porque a produtora xa era clienta habitual da empresa. Valenciaga adoita encargarse, sobre todo, de presentacións de películas e series, cócteles institucionais ou eventos puntuais, pero non de de este tipo de servizos, como foi un rodaxe completo. «Somos unha empresa de cátering que fai cousas do día a día, e sempre cociñamos no sitio». Por iso, cando a produtora lles pediu encargarse da comida diaria do equipo, aceptárono como un servizo puntual, sabendo que requiriría moita organización.
O ambiente «sempre foi moi bo», e mesmo parte do persoal de Valenciaga viviu o rodaxe con entusiasmo, onde as traballadoras e traballadores máis novos «pelexaban por ir traballar á rodaxe», para poder atender en persoa aos seus actores e actrices favoritos.
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Lalín estrena curas
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- La avanzadilla turística, inmune a la borrasca: «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla»