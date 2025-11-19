Carteros de la unidad de reparto de Lalín llevan su protesta a Rodeiro
Personal de la unidad de reparto de Lalín salió de nuevo a la calle para demandar mejoras en sus condiciones laborales y la cobertura por parte de la empresa Correos de plazas vacantes. Las concentraciones impulsadas por la Confederación Intersindical Galega, habituales desde hace más de un año en la capital dezana, se llevaron también ayer a Rodeiro. La protesta de los empleados del servicio postal fue secundada por varios miembros de la corporación municipal de Camba, entre ellos el alcalde, José Luis Camiñas, o el número dos del ejecutivo cambote, Alberte Lamazares.
