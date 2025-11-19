Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camba se adhiere al plan de reciclaje de envases

La junta de gobierno local de Rodeiro se adhiere al convenio suscrito entre la Consellería do Medio Ambiente y los Sistemas de Responsabilidad Ampliada de Productor (SRAP) de residuos de envase domésticos de un solo uso. Este programa durará cuatro años, prorrogable hasta otros cuatro.

