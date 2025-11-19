El BNG pide un pleno en el que Calvo deje el acta de edil y la Alcaldía

El BNG de Agolada solicitó este lunes un pleno, ordinario o extraordinario, «que inclúa na orde do día a toma de coñecemento da sentenza e a declaración da perda da condición de concelleiro e de alcalde» del regidor, Luis Calvo Miguélez, «coa correspondente comunicación á xunta electoral».

El Bloque solicita este cese tras conocerse que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena al munícipe a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación en el conocido como «caso Farelo». Calvo precintó la depuradora de esta empresa alegando que la decisión se había tomado en junta de gobierno local, pero en realidad este organismo ni siquiera estaba constituido. La portavoz del Bloque, Susana Tato, remarca que la Lei Orgánica 5/1985, do Réxime Electoral Xeral, indica que «son inelexibles os condenados por sentenza, ainda que non sexa firme, por delitos contra a administración pública».

Al margen de la responsabilidad penal, Tato indica que Luis Calvo tiene además «unha responsabilidade ética, política e institucional, porque quen ocupa a Alcaldía é quen debe garantir o cumprimento da Lei e o respecto á legalidade administrativa. Se esa persoa é condenada por ditar resolucións inxustas, a confianza da cidadanía nas institucións vese gravemente danada».

Dignidad

Además de este pleno en el que Calvo debería entregar su acta de edil y renunciar a la Alcaldía, el BNG solicita que se incorpore al expediente municipal una «copia auténtica» de la sentencia del TSXG, y que Secretaría emita un informe jurídico sobre la incursión del regidor en causa de inelegibilidad e incompatibilidad sobrevenida. Tato deja claro que «o noso obxectivo non é a confrontación polo gusto de confrontar, senón defender a dignidade e a legalidade no Concello de Agolada».