El BNG de Lalín reclama un espacio para la formación y el emprendimiento

Fórum Lalín, un espacio de encuentro entre el empresariado local, los emprendedores, la formación continua y el I+D+i. Esta es la propuesta que reclama el BNG como una actuación para integrar en un mismo espacio físico toda la apuesta emprendedora del término municipal.

Su responsable local, Mari Fernández, sostiene que este plan permitiría coordinar la formación continua, a labor de asesoramiento y el impulso a la I+D de las empresas, pequeños comercios y sector autónomo lalinense. Propone que el Fórum Lalín cuente con instalación en el polígono industrial, y desde este emplazamiento tendrá capacidad para desarrollar especialidades formativas homologadas, con el objetivo de facilitar una formación ajustada a las necesidades del mercado laboral y encaminadas a la obtención de certificados de profesionalidad.

Para los nacionalistas esta iniciativa crearía con sus flujos internos, una Bolsa de Trabajo, que permitiría establecer una relación rápida y directa entre las necesidades del mercado laboral lalinense y la formación de los trabajadores del ayuntamiento. «Conxugar nun mesmo espazo oferta formativa e oferta de emprego” axudaría a solventar as eivas do mercado laboral de Lalín, beneficiando a todos os actores implicados», añade Fernández, que incluiría en este proyecto planes formativos y de asesoramiento para los sectores del comercio y la hostelería, «dous importantes motores da economía local».