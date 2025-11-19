Agolada cancela la restricción del consumo de agua al ser potable

El Concello de Agolada avisó ayer a través de sus redes sociales de la cancelación en la restricción del consumo del agua de la traída, que afectaba tanto al casco urbano como a las localidades de Ferreiroa, Bidueiros, Reboredo y Esperante. Una nueva analítica desveló que los parámetros cumplían con las exigencias para el consumo humano. El 13 de este mes un análisis daba valores demasiado altos, quizá debido a que el escaso uso de un grifo en un aseo del consistorio había depositado metales pesados.