Acción na Noite prepara un tardeo intercultural

Imaxina e Axuda trae este sábado de 19.00 a 22.00 horas un tardeo intercultural dentro de su programa Acción na Noite. Será en el Novo Mercado de A Estrada, y habrá juegos, comida, mucha música y diversión. A las 20.00 horas tocará Martha Wheat, y una hora más tarde, será el turno del dúo Xiramores, ofreciendo otras opciones de ocio a los jóvenes de la villa.