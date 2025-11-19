Abordan el informe de Intervención para mudar el IBI
REDACCIÓN
La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, convocó para esta tarde (a las 18.00 horas) una junta de portavoces en la que se analizará el informe previo de Intervención sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y sus bonificaciones. Este informe ya se planteó en el pleno de octubre como paso previo a la rebaja del tipo impositivo que solicitó el PP.
El encuentro de portavoces analizará también la ordenanza fiscal y el reglamento del Viveiro de Empresas Municipal, ubicado en el polígono Área 33. Este vivero contará ahora con un espacio compartido de trabajo en la zona que en principio se había destinado a cafetería. Esta zona de coworking complementará los despachos destinados a personas emprendedoras y que también dispondrán de más superficie al incorporar la sala que se reservaba para administración. En la web municipal ya figura la consulta pública previa a la modificación de este reglamento del vivero. Las personas interesadas disponen de 5 días naturales, hasta el 23 de este mes, para consultar la documentación.
