Vecinos de Nigrán y de Tomiño visitan la Bienal Laxeiro
La Bienal Laxeiro continúa recibiendo visitantes y en esta 17 edición la colectiva no solo fue contemplada por vecinos y grupos de alumnos de Lalín y Deza. El sábado pasó por el Museo Municipal un grupo formado por una quincena de personas procedentes de Nigrán, que habían acudido a una charla sobre micología y a la Fraga de Catasós. Otro grupo, en este caso de cerca de 30 personas, recaló en el museo procedentes de Tomiño (en la imagen) para tomar parte de una visita guiada.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La seta que quería ser sombrero mexicano
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”