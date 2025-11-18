Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de Nigrán y de Tomiño visitan la Bienal Laxeiro

La Bienal Laxeiro continúa recibiendo visitantes y en esta 17 edición la colectiva no solo fue contemplada por vecinos y grupos de alumnos de Lalín y Deza. El sábado pasó por el Museo Municipal un grupo formado por una quincena de personas procedentes de Nigrán, que habían acudido a una charla sobre micología y a la Fraga de Catasós. Otro grupo, en este caso de cerca de 30 personas, recaló en el museo procedentes de Tomiño (en la imagen) para tomar parte de una visita guiada.

