Trece familias de Lalín reciben cestas de bienvenida para recién nacidos

El edil Pablo Areán con una pareja.

REDACCIÓN

Lalín

Concejales del grupo de gobierno entregaron cestas de bienvenida a 13 familias que acaban de tener hijos. Contienen productos básicos para el cuidado de los bebés y se trata de un gesto del Concello hacia estos nuevos lalinenses. En esta cuarta entrega anual los productos fueron para seis niñas y siete niños.

Las familias beneficiarias son mayoritariamente residentes en el núcleo urbano (ocho) y las demás se distribuyen en las parroquias de Losón, Vilatuxe, Santiso, Goiás y Maceira.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto todo el año y para aquellos nacimientos, adopciones o constituciones de tutela que se produzcan durante el próximo mes de diciembre este período se extiende hasta el 20 de enero de 2026.

