La subasta de vacas de Finca Mouriscade queda aplazada al 3 de diciembre

Finca Mouriscade aplaza al 3 de diciembre la subasta de una veintena de reses prevista para mañana miércoles. Entrarán a puja 23 vacas, nacidas en 2022 y 2023, salvo una de 2020 y otra de 2021. Están o recién paridas o próximas al parto. El precio de salida de cada ejemplar será de 1.750 euros y las propuestas subirán en tramos de 50 euros.

Todas las reses pertenecen a líneas genéticas con las que se trabaja en Mouriscade. Las personas interesadas en adquirirlas pueden consultar en la web de la finca la documentación referida al padre, la madre y la abuela materna del animal. Hay que estar inscritos para participar en la puja.