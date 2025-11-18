Silleda abre el plazo para asistir a la Xuntanza de Nadal y el Ensaio de Fin de Ano

Silleda abre este martes el plazo de inscripción en la Xuntanza de Maiores y el Ensaio de Fin de Ano, que tendrán lugar en diciembre. La Xuntanza de Maiores está prevista para el 11 de ese mes, a partir de las 14.00 horas, en el Restaurante da Semana Verde. El precio es de 23 euros por persona y los vecinos que deseen acudir pueden anotarse hasta el 9 de diciembre, tanto en el Centro Social de Silleda como en las oficinas del consistorio. El evento incluye un sorteo de regalos de Navidad así como animación musical a cargo del dúo Punto Zero. En anteriores ocasiones, esta cita había sido en las instalaciones del Restaurante Coteliño y rebasó con holgura el centenar de participantes.

En cuanto al Ensaio de Fin de Ano, tendrá lugar el 29 de diciembre, a las 19.00 horas, en el citado Centro Social dos Maiores de Silleda. Cuesta 15 euros por persona y contará con cotillón y animación musical con Suso de Melide. Al igual que el la Xuntanza de Maiores, la inscripción puede formalizarse tanto en las oficinas municipales como en el centro para las personas mayores. Este Ensaio de Fin de Ano es también otra de las citas muy buen acogidas por los y las vecinas de más edad del municipio, pues en las últimas ediciones superó los 130 asistentes.

Tanto la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, como la concejala de Benestar, Ángela Troitiño, destacaron que las dos citas «constitúen unha oportunidade para celebrar o Nadal en convivencia, recuperar costumes e compartir momentos de alegría e amizade entre a veciñanza».