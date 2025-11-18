Un siglo sin bajar del autobús

Un repaso al largo siglo de historia del autobús podrá verse en la exposición de clásicos de la IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, que se celebra de jueves a sábado en la Feira Internacional de Galicia. La mayor muestra organizada hasta ahora en el evento contará con cerca de treinta vehículos fabricados entre entre 1908 y 1991.

La mayor parte ocuparán un área expositiva propia, pero también habrá alguno en el stand de un expositor y varios en el exterior de los pabellones, para recibir a los visitantes. Podrán verse vehículos espectaculares, como uno de los primeros autobuses que existieron en el mercado, un Ford T de 1908 que contaba con doce asientos aún de madera, o un Hispano Suiza T-69 de 1935 que no pudo ser carrozado y matriculado hasta 1941 debido a la Guerra Civil. Este último, que diferenciaba tres clases, es el único de este modelo que se conserva en la actualidad, según los datos de sus propietarios.

También habrá otros originales de casi todas las décadas del siglo pasado. Algunos son buses míticos por los cambios que introdujeron, otros son modelos especiales y otros incluyen detalles adelantados a su tiempo. Algunos se dedicaron al largo recorrido, tanto por España como por Francia, Portugal, Italia o Países Bajos, mientras que otros prestaron servicio en líneas regulares y escolares.

Entre ellos habrá un Mercedes O-3500 de 1951 con 31 plazas que alcanzaba los 80 km/h de velocidad máxima cuando pocos lo hacían; un Pegaso Comet de fabricación gallega de 1987, especial por ser más pequeño de lo habitual en este modelo; un Setra S9 de 1964 que ya contaba con ventanas en el techo; o un Pegaso 5061/DR tipo Comet con carrocería línea Arosa de 1975 con estructura de gran resistencia, ventanas divididas en dos partes con cortinas de ottomán, cerraduras especiales en las puertas o salpicadero con acabado a base de tablero estratificado. También se mostrará un Setra S-6 de 1963, presentado como el primer bus compacto en el Salón de Ginebra de 1955, que se convirtió en el preferido de las compañías chárter por su lujosa estética y gran superficie acristalada; un Mercedes Benz O-3500 carrocería Vetter de 1953, con cristales alpinos tintados de verde, butacas de moqueta o florero; o un Setra S-215HD Tornado de 1991, que supuso un cambio de concepto y un salto al autocar moderno en todos los aspectos, desde el equipamiento hasta la motorización, suspensión o climatización.

Reflejo de una época

Unas veces rescatados por las empresas de su propia flota, otras adquiridos a otras firmas o salvados de desguaces, estos vehículos cuentan una historia que no acaba en aquellos servicios que hicieron en su día, sino que hoy representan la imagen de una época en películas (Palmeras en la nieve o A Esmorga), series de televisión (Velvet o Pazo de Familia) o eventos, además de ser protagonistas en fiestas y bodas. Se alquilan, ya que, con una legislación especial, pueden circular. Pertenecen a ocho firmas que dedicaron mucho tiempo, esfuerzo e ingenio para restauralos y convertirlos en auténticas joyas sobre ruedas: Empresa Cuiña y Transportes Mosquera (del grupo Autocares Rías Baixas), Autocares Lázara, Autocares Meijide, Empresa Lázara, Autocares de Santiago, Autobuses Juan y Avelino Garrido (antigua Empresa Garrido).