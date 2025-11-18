El premio Álvaro Cunqueiro de periodismo abre el plazo de envío de trabajos
REDACCIÓN
En el día de hoy se abre el plazo de presentación de trabajos al XXXII Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro dotado con 5.000 euros en total, distribuido en dos galardones que promueve el Concello de Lalín, en colaboración con la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC, las asociaciones gastronómicas gallegas y la Axencia Turismo de Galicia.
Recibirá 4.000 euros el mejor trabajo periodístico entre el conjunto de todas las categorías y a lo que podrán concurrir los escritos publicados en medios de comunicación impresos: los libros, trabajos, publicaciones o investigaciones sobre gastronomía; obras emitidas en radios y televisiones; páginas web con contenidos dedicados a la gastronomía o trabajos gráficos (fotografía, viñeta, etc.) publicados en medios de comunicación impresos. Y 1.000 euros serán para el mejor trabajo presentado por estudiantes de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual. Las obras podrán presentarse hasta el 30 de diciembre y las bases figuran en la página web del ayuntamiento www.lalin.gal.
