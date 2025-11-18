Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona herida en una salida de vía en la N-541 en Folgoso

La víctima, que presentaba dolor en el pecho y sangraba, fue quien alertó al 112 y solicitó asistencia sanitaria

El vehículo, en la N-541 de Folgoso, fue remolcado después por la grúa.

El vehículo, en la N-541 de Folgoso, fue remolcado después por la grúa.

Redacción

Una persona resultó herida ayer a mediodía tras sufrir un accidente de tráfico en la N-541, a la altura del kilómetro 60, en la parroquia de Folgoso, en el Concello de Cerdedo-Cotobade. La persona que iba sola en el vehículo fue quien llamó al 112 para alertarlos tras su salida de la vía, solicitando también asistencia sanitaria. La víctima se quejaba de dolor en el pecho y presentaba sangrado por una lesión, por lo que posteriormente fue trasladada por el dispositivo de Urxencias Sanitarias desplazado hasta el punto. El accidente movilizó a otros operativos de emergencia, como la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Cerdedo-Cotobade, y al servicio de limpieza y mantenimiento de las vías.

La salida de vía se saldó con una persona herida con dolor en el pecho.

La salida de vía se saldó con una persona herida con dolor en el pecho.

