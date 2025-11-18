Osvaldo Mouriño, elegido presidente de la Cofradía de la Santa Cruz

La Cofradía de la Santa Cruz de A Estrada cumple en este 2025 su décimo aniversario y lo hace con cambio de directiva y de presidente. La entidad celebró recientemente una asamblea general de socios para elegir un nuevo grupo directivo, una vez que José Ignacio «Nacho» Costoya Ello finalizó sus cuatro años de mandato. De esta reunión salió como presidente Osvaldo Mouriño Santiago.

Arousano de nacimiento y estradense de adopción, Mouriño es conocido por su labor al frente de la Asociación Alfombristas de A Estrada, una entidad que nació en la época de la pandemia y que integra a docenas de aficionados a esta actividad artística de decoración floral. Esta asociación ya colaboró en varias ocasiones con la Cofradía de la Santa Cruz, realizando las alfombras florales para las procesiones por las calles del casco urbano.

El nuevo presidente y su mujer se convirtieron en cofrades hace un año, aunque llevaban colaborando con las asociación desde hace unos cuatro años. «Sabíamos que Nacho quería desconectarse tras cuatro años pero no había nadie que quisiese ponerse al frente. Al final seré yo la figura pública pero somos un grupo global Confío mucho en ese grupo, en el que también incluyo a Nacho. Las individualidades son muy relativas. Tenemos además ideas muy interesantes para el futuro que esperamos poder llevar a cabo», manifestó con la vista puesta en la próxima Semana Santa.

Mouriño se hace cargo de una cofradía que en una década ha logrado consolidarse, con una participación activa en la Parroquia de A Estrada. Una de sus labores centrales está en Semana Santa, con la instalación en el recorrido de las procesiones de blasones y banderolas de la cofradía y su posterior retirada. También realizan el montaje de las cuatro carrozas (Cristo Crucificado, Santo Sepulcro, Cristo Atado a la columna y Niño Jesús) que permanecen en la Iglesia de San Paio montadas una semana antes para poder verlas. También participan en la Procesión y Festividad del Patrón de A Estrada, San Paio.

Además, instauraron la celebración una vez al año de una Misa de Cofrades con la distinción de Cofrades de Honra, con la incorporación de nuevos cofrades y simpatizantes. También organizan una misa en la festividad de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, realizando menciones a entidades, empresas y personas colaboradoras.