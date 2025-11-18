O primeiro voo da ‘Merla Branca’ a Domusvi
Vinte nenos da bosquescola de Goiás participan nunha actividade na residencia
A Merla Branca é o nome da bosquescola que, situada na parroquia lalinense de Goiás, xestiona o coletivo Educalecrín. Natalia González e Verónica Ledo coordenan unha equipa que aposta por unha formación alternativa, en plena natureza, e onde os nenos descubren a cotío situacións para moitos ordinarias, mais non tanto para as novas xeracións.
Onte foi un día especial para esta comunidade, pois a bosquescola organizou a primeira saída pedagóxica á residencia de maiores Domusvi de Lalín. Foi o centro asistencial o que contactou coa entidade educativa coa intenciónd e que os maiores puideran interactuar cos nenos e por fin chegou o día. Sobre vinte nenos e tres educadoras da Merla Branca desplazáronse ao centro residencial e desde as cinco da tarde leváronse a cabo dúas propostas diferenciadas aínda que desenvolvidas en paralelo. Así, nunha das salas habilitadas para esta xornada levouse a cabo unha sesión de terapia con animais, con dous cans de apoio emocional. Grazas á colaboración prestada por Simón García, os cadelos Skye e Plata, interviron nuha proposta na que nenos e maiores interacuaron con estes dous cans.
Noutra das dependencias deste centro residencial privado crianzas e maiores participaron nunha proposta que neste caso foi deseñada como un obradoiro de creación artística biodegradable. Consisteu na elaboración de clases de figuras de barro e os máis pequenos foron os axudantes dos adultos. Desde o coletivo agardábase que esta xornada fose un tempo «no que lle aportemos amor e complicidade ás persoas maiores, aunando animais e nenos, seres que senpre dan máis amor e alegría do que reciben». Con esta actividade a bosquescola abre o seu ciclo de visitas pedagóxicas.
Desde o seu centro en Cáceme, o coletivo destaca que o contacto coa natureza mellora o beenestar físico e emocional, reforzando a curiosidade y o respeto polo medio ambiente.
