Lalín prepara sus Aldeas de Nadal y un pino preside la Praza do Concello de A Estrada
Lalín comenzó con los preparativos del montaje de sus Aldeas de Nadal, un proyecto que en su séptima edición sumará, entre otras novedades, un mercadillo, en el Kilómetro 0, donde también se ubicarán los puestos de gastronomía. Los poblados navideños y su programación funcionarán del 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Por su parte, los operarios del Concello de A Estrada realizaron ayer el montaje del tradicional árbol de Navidad, que preside la Praza da Constitución como viene siendo tradición en los últimos años, acompañado de otros elementos decorativos.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La seta que quería ser sombrero mexicano
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”