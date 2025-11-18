Lalín comenzó con los preparativos del montaje de sus Aldeas de Nadal, un proyecto que en su séptima edición sumará, entre otras novedades, un mercadillo, en el Kilómetro 0, donde también se ubicarán los puestos de gastronomía. Los poblados navideños y su programación funcionarán del 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Por su parte, los operarios del Concello de A Estrada realizaron ayer el montaje del tradicional árbol de Navidad, que preside la Praza da Constitución como viene siendo tradición en los últimos años, acompañado de otros elementos decorativos.

Lalín prepara sus Aldeas de Nadal y un pino preside la Praza do Concello de A Estrada