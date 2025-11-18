Un jabalí provoca un accidente de seis coches en la AP-53

Las vías de las comarcas registraron varios siniestros en las dos últimas jornadas. Ayer lunes, en torno a las 22.00 horas, una conductora alertaba al 112 de que había colisionado contra un jabalí en la AP-53 a su paso por la parroquia silledense de Cervaña, a la altura del kilómetro 24.

Durante el transcurso de la llamada, otros tres turismos arrollaron al animal. El incidente no causó daños personales, pero se saldó con seis vehículos implicados, según indica la Guardia Civil.

También en el municipio de Silleda, pero en la N-525 y a la entrada del casco urbano de A Bandeira, colisionaron un turismo y una moto. El percance se produjo minutos antes de las 13.00 horas de este martes y el motorista fue trasladado al PAC. Al punto del accidente acudieron urgencias y efectivos de la Policía Local. No fue precisa la intervención de los Bomberos de Silleda puesto que el conductor del turismo implicado no quedó atrapado.

Las llamas de la furgoneta de reparto afectaron al suelo del campo de la fiesta. / Cedida

Arde un furgón de reparto en Lamela

El incendio en una furgoneta de reparto aparcada en el campo de la fiesta de Lamela causó severos daños materiales en la zona. El siniestro tuvo lugar en torno a la 1.00 de la madrugada del lunes al martes y quemó por completo el vehículo. Las llamas afectaron, además, a la cubierta del campo.

A la zona se desplazaron Bomberos, la alcaldesa, Paula Fernández Pena, la teniente de alcalde, Mónica González, el jefe de la Policía Local y el técnico municipal.