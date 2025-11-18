«El sector del termalismo se disparó a partir del 2022, tras la pandemia»

El socorrista estradense del Balneario Acuña de Caldas de Reis, Fran Sande, nos habla sobre la efervescencia que vive el sector del termalismo desde la pandemia, donde los viajes del Imserso y los peregrinos copan la demanda, el mismo año que la Asociación de Balnearios de Galicia celebra su 40 aniversario.

-¿Cuándo comenzó a trabajar en el sector termal?

-Empecé en 2018 cubriendo una baja de paternidad en Cuntis durante unos 4 meses, y al terminar, un compañero que trabajaba allí y en los balnearios de Caldas me avisó de una vacante aquí. Empecé cubriendo unas vacaciones y en 2019 ya me terminé quedando fijo en el Balneario Acuña, donde ya llevo más de seis años.

-¿Y realiza otras funciones además de socorrista?

-Sí, también imparto aquagym por las mañanas. Otra compañera lleva la animación, pero de las actividades acuáticas me encargo yo.

-Balnearios de Galicia cumple este año 4 décadas y usted trabajó en dos referentes, como son las Termas de Cuntis y el Balneario Acuña de Caldas de Reis. ¿Qué tal la experiencia? ¿Son muy diferentes entre sí?

-La diferencia es notable. El Balneario Acuña es de 2 estrellas, y está enfocado principalmente a la relajación. Tenemos dos piscinas exteriores de agua termal, una caliente a unos 40 grados y otra a unos 30, y la gente viene a nadar y recuperarse. No hay chorros ni elementos lúdicos. Cuntis es más moderno en ese aspecto, y está pensado para otro público quizá. Tienen dos hoteles, uno de dos estrellas también y el parador que es de cuatro estrellas, y su zona Aquaform incluye tratamientos de masajes, saunas, jacuzzis y una piscina con elementos de resistencia. Son realidades muy distintas, aunque los dos trabajan bastante.

-¿Y cómo se traduce esa diferencia de estilos en el perfil de usuarios que acuden a Caldas?

-Aquí el enfoque está muy centrado en dos tipos de clientes, que son el Imserso y los peregrinos, ya que somos una parada importante del Camino Portugués de Santiago. De nuestras 64 habitaciones, la mitad se ocupan con grupos degente mayor y la otra mitad se llenan diariamente con peregrinos, esa es la gran diferencia. Los primeros vienen a la piscina y a los tratamientos para recuperarse de articulaciones, tobillos y rodillas, y los segundos además a reponerse y a curar las ampollas tras varias etapas duras del Camino.

El socorrista estradense en el Balneario Acuña de Caldas de Reis durante el verano. / Cedida

-¿Y mantienen una afluencia estable o notó un aumento en los últimos años en el sector?

-Nosotros sí que notamos mucho que desde 2022, tras la pandemia, el termalismo se disparó. Ahora cerramos a principios de diciembre y enero, pero en marzo ya vienen grupos grandes del Imserso y de peregrinos. La temporada alta es de abril a septiembre, aunque fuera de esa época, en otoño e invierno, sigue habiendo grupos grandes gracias al termalismo nacional y a los programas que promueve la Xunta de Galicia.

-¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrenta en su día a día como socorrista?

-Lo común es atender los mareos, lipotimias o bajadas de tensión, ya que la alta temperatura del agua puede provocar estos síntomas en personas propensas. Afortunadamente, nunca pasó nada grave. Otro punto que me sorprendió es la diversidad cultural que recibimos ya que vienen peregrinos de todas partes, como Alaska, Australia o Taiwán, y a veces llegan asiáticos con la cultura de bañarse con ropa, o americanos que piensan que esto es un «todo incluido», y hay que recordarles las normas de baño, claro (risas).