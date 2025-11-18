Fluviatilis difunde sus resultados tras dos años de custodia de ríos
REDACCIÓN
Agolada
El Proyecto Fluviatilis, en el que participa Adega junto a otros cuatro grupos ecologistas, se clausura este viernes, en una jornada que comenzará a las 11.30 horas y en la que se puede participar a través de internet, cubriendo un formulario disponible en el sitio web de Adega. Fluviatilis arrancó en 2023 y en la sesión de clausura dará a conocer los resultados de las iniciativas en el río Arnego en cuanto a empleo verde y bioeconomía.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La seta que quería ser sombrero mexicano
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”