Fluviatilis difunde sus resultados tras dos años de custodia de ríos

El Proyecto Fluviatilis, en el que participa Adega junto a otros cuatro grupos ecologistas, se clausura este viernes, en una jornada que comenzará a las 11.30 horas y en la que se puede participar a través de internet, cubriendo un formulario disponible en el sitio web de Adega. Fluviatilis arrancó en 2023 y en la sesión de clausura dará a conocer los resultados de las iniciativas en el río Arnego en cuanto a empleo verde y bioeconomía.