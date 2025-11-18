Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Editan otro número de la revista «KaReal»

El departamento de Lengua Castellana del IES Ramón María Aller Ulloa de Lalín acaba de publicar, en papel y versión digital, el número 28 de la revista KaReal. Incluye propuestas sobre creación literaria o colaboraciones artísticas, además de una entrevista con el director de cine Álvaro Gago. El próximo número de la revista será editado en junio de 2026.

TEMAS

