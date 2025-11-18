Editan otro número de la revista «KaReal»

El departamento de Lengua Castellana del IES Ramón María Aller Ulloa de Lalín acaba de publicar, en papel y versión digital, el número 28 de la revista KaReal. Incluye propuestas sobre creación literaria o colaboraciones artísticas, además de una entrevista con el director de cine Álvaro Gago. El próximo número de la revista será editado en junio de 2026.