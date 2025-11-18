La Diputación destina 520.000 euros a las vías provinciales de Río y Asperelo

El presidente de la Diputación, Luis López, junto a la diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, se desplazó ayer a Rodeiro para explicarles a sus vecinos y vecinas las mejoras que acometerá la administración provincial en dos carreteras de su titularidad: la EP-6201, en la parroquia de Santa María de Río, y la EP-6201, en San Martiño de Asperelo. Las obras ya habían sido comunicadas al alcalde, José Luis Camiñas, el pasado mes de diciembre.

Los dos proyectos tienen un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto conjunto de 523.500 euros. En el caso de la EP-6201, a su paso entre el núcleo de Rodeiro y el de Santa María de Río, la Diputación renovará la capa de rodadura en un tramo de 2,3 kilómetros, además de construir un sendero peatonal de 160 metros de longitud complementado con pasos de peatones. La intervención incluye reductores de velocidad, cunetas de seguridad transitables y la renovación de la recogida de aguas pluviales.

Son trabajos similares a los que van a acometerse en la carretera provincial de Asperelo. Además de un sendero peatonal de 160 metros, reductores y cunetas de seguridad y renovación de la rede de pluviales, se mejorará el firme en un trecho de 320 metros y se construirá un muro de contención

Pistas de pádel y alumbrado

La intervención en estos dos viales «implanta os máximos estándares de seguridade, comodidade e estética que a Deputación promove nos 1.600 quilómetros da rede viaria provincial, transcorran por ámbitos urbanos ou rurais», indicó Luis López. El también exalcalde de Rodeiro hizo hincapié en que este compromiso con la seguridad de sus carreteras supone un incremento del presupuesto en un 50%, para alcanzar los 40 millones de euros, en el servicio de Infraestruturas en los presupuestos del año que viene.

Las mejoras en estas dos carreteras provinciales de Rodeiro no son la única iniciativa de la Diputación en materia viaria en el municipio dezano. En lo que va de mandato, la Diputación ha movilizado más de 800.000 euros en una decena de actuaciones en los viales que discurren por el ayuntamiento, y a través de los distintos Plans de Cooperación están comprometidos 1,2 millones. Esta cifra se eleva hasta los 2,5 millones si se tiene en cuenta el global del mandato en proyectos impulsados por la administración provincial como las pistas de pádel, la renovación del alumbrado público o la contratación de trabajadores.