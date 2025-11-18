Cierran la calle Santa Eulalia por las obras de movilidad peatonal

Como estaba anunciado, desde este lunes el Concello de Silleda mantiene cerrada al tráfico la rúa Santa Eulalia debido a que en este tramo comenzaron las obras de mejora de la movilidad peatonal en la Avenida do Parque y el entorno de la iglesia.

Al quedar cerrada Santa Eulalia a la circulación rodada, los vehículos deben circular por la calle Pontevedra hacia María Colmeiro. Las personas que residan en Santa Olaia sí pueden acceder a sus garajes, pero a través de la rúa María Colmeiro. Por su parte, los vecinos de los edificios situados en la zona posterior de la iglesia tendrán acceso a sus garajes desde la Avenida do Parque, en el área destinada al servicio de taxis.

El Concello, que ya alertó días atrás de estas restricciones a los presidentes de las comunidades de vecinos y al colegio María Inmaculada, señala que queda habilitado un paso peatonal que comunica Santa Olaia con Avenida do Parque en el espacio detrás del templo.