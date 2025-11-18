Cierran la calle Santa Eulalia por las obras de movilidad peatonal
REDACCIÓN
Como estaba anunciado, desde este lunes el Concello de Silleda mantiene cerrada al tráfico la rúa Santa Eulalia debido a que en este tramo comenzaron las obras de mejora de la movilidad peatonal en la Avenida do Parque y el entorno de la iglesia.
Al quedar cerrada Santa Eulalia a la circulación rodada, los vehículos deben circular por la calle Pontevedra hacia María Colmeiro. Las personas que residan en Santa Olaia sí pueden acceder a sus garajes, pero a través de la rúa María Colmeiro. Por su parte, los vecinos de los edificios situados en la zona posterior de la iglesia tendrán acceso a sus garajes desde la Avenida do Parque, en el área destinada al servicio de taxis.
El Concello, que ya alertó días atrás de estas restricciones a los presidentes de las comunidades de vecinos y al colegio María Inmaculada, señala que queda habilitado un paso peatonal que comunica Santa Olaia con Avenida do Parque en el espacio detrás del templo.
