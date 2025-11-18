El centro social aumenta usuarios durante este año

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el Centro Sociocomunitario de A Estrada con motivo de su 40º aniversario. Recorrió las instalaciones junto a su directora, Milagros López; el alcalde, Gonzalo Louzao; y la concejala de Servicios Sociales, Amalia Goldar. También conocieron los distintos espacios de la residencia de mayores, ubicada en el mismo edificio, en la que actualmente viven 37 personas.

En 2025 se cumplen cuatro décadas desde la apertura del centro, mientras que la residencia celebrará su efeméride en 2026. El alcalde destacó la ubicación céntrica y la vocación pública de unas instalaciones «abiertas a toda la ciudadanía estradense». Puso en valor el trabajo coordinado entre Xunta y Concello para recuperar la participación tras la pandemia. La directora confirmó un notable aumento de afluencia en los últimos meses, tanto entre los residentes como entre otros vecinos.

Reguera aprovechó para recordar que sigue abierta la inscripción en el programa Xuntos polo Nadal, que ofrece 270 plazas para mayores de 60 años que viven solos.