El centro de salud estradense vuelve a proclamarse el mejor de España

El centro de salud de A Estrada ha vuelto a conseguir la distinción del mejor de España en la vigésima edición de los Premios Best In Class (BIC), honorífico que recibe por sexta vez. Se une así a la Unidad de Infectología Pediátrica del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza como ganadores en el certamen.

El objetivo de estos premios es reconocer públicamente al mejor centro de atención primaria, hospital y servicios y unidades estatales, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención prestada a sus pacientes. La concesión se basa en la puntuación obtenida por los candidatos mediante el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que se establece a partir del análisis multivariable de los indicadores de calidad recogidos en los cuestionarios de autoevaluación cumplimentados por los hospitales y centros de atención primaria. La Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y las distintas sociedades científicas colaboran aportando rigor e independencia al sistema de evaluación de la calidad asistencial.

Así, el centro de salud de A Estrada, junto al Servicio de Cardiología, Neurología y la Unidad de Infectología Pediátrica cuentan con una larga trayectoria de reconocimientos en estos premios por su calidad e incluso han sido considerados «Excelentes 5 estrellas», una mención especial por haber sido elegidos como los mejores de España en varias ediciones consecutivas.

Los ganadores recibieron ayer los correspondientes galardones. En representación del centro estradense acudió su director, el doctor Juan Sánchez. Ahora forman parte de la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios que se publica anualmente.

La calidad asistencial, la innovación y la atención al paciente por parte de los profesionales del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza vuelven a ser reconocidas en los prestigiosos BIC, promovidos anualmente por el diario de información sanitaria Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, para fomentar la calidad asistencial.