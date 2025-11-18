Buscan a una mujer de 53 años desaparecida en Lalín
Clotilde Teixeira, que reside en la calle Areal, pudo haberse desorientado
Agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Emerxencias de Lalín buscan a una mujer de 53 años que habría desaparecido en la tarde del lunes.
Clotilde Teixeira de Sa reside en el número 65 de la calle Areal y su marido, Manuel Montoto, la echó en falta cuando regresó de trabajar, a última hora del lunes. «Todos los días sale a dar un paseo y siempre regresa a casa, pero cuando llegué me di cuenta de que no estaba», confiesa su pareja.
A pesar de que padece episodios puntuales de demencia, Clotilde, según su pareja, hace vida normal y considera que su desaparición podría atribuirse a una desorientación.
Viste jersey azul de cuello alto, cazadora gris y pantalón del mismo color, así como unas botas en tono negro. Apenas llevaba dinero y su teléfono móvil está apagado desde ayer.
Los operativos de búsqueda se centran en las calles del núcleo urbano de Lalín, además de otras zona periurbanas como la Carballeira do Rodo o el entorno del auditorio.
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Lalín estrena curas
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- La avanzadilla turística, inmune a la borrasca: «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla»
- La fiscalía rechaza el recurso del astillero Damen: irá a juicio por saltarse el veto a Rusia