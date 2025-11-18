Buscan a una mujer de 53 años desaparecida en Lalín

Agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Emerxencias de Lalín buscan a una mujer de 53 años que habría desaparecido en la tarde del lunes.

Clotilde Teixeira de Sa reside en el número 65 de la calle Areal y su marido, Manuel Montoto, la echó en falta cuando regresó de trabajar, a última hora del lunes. «Todos los días sale a dar un paseo y siempre regresa a casa, pero cuando llegué me di cuenta de que no estaba», confiesa su pareja.

A pesar de que padece episodios puntuales de demencia, Clotilde, según su pareja, hace vida normal y considera que su desaparición podría atribuirse a una desorientación.

Viste jersey azul de cuello alto, cazadora gris y pantalón del mismo color, así como unas botas en tono negro. Apenas llevaba dinero y su teléfono móvil está apagado desde ayer.

Los operativos de búsqueda se centran en las calles del núcleo urbano de Lalín, además de otras zona periurbanas como la Carballeira do Rodo o el entorno del auditorio.